علق في مدخنة.. شاهد ما حدث لرجل اقتحم منزل عائلة بطريقة غريبة

استيقظت عائلة يوم الثلاثاء ليلاً على صوت غير اعتيادي قادم من مدخنتها، فبحسب شاهدة العيان تايلور ألفاريز، فإن كل ما رأته "كان فوضى ودراما ورجلا عالقا في المدخنة".

وكانت العائلة قد سمعت أصواتًا غريبة ولم تعرف مصدر الضوضاء، وبعد تحريها الأمر إثر تنبيه الكلب لها، اكتشفت وجود شخص محاصر في المدخنة.

أبلغت العائلة الشرطة على الفور، ووصل أفراد الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث لإنقاذ الرجل.

ويعتقد أفراد العائلة أن الرجل كان يحاول الاختباء من قوات إنفاذ القانون - حيث أن الشرطة كانت تلاحق في وقت سابق رجلًا هرب من سيارته، ويبدو أنه قرر أن يقفز إلى المدخنة، لكن لم يتم تأكيد هذا الأمر.

وقام المنقذون بإزالة قالب طوب للسماح بدخول بعض الهواء حتى يتسنى للرجل أن يتنفس، وتم تحرير الأخير من محنته في نهاية المطاف، حيث استغرقت عملية الإنقاذ بأكملها حوالي 4 ساعات.