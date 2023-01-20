انظروا إلى حجم هذا الضفدع الضخم الذي عثر عليه في أستراليا والذي قد يكسر الرقم القياسي العالمي. إذ يقول حراس متنزه كونواي الوطني إنهم شهقوا عندما رصدوا هذا الضفدع الضخم قرب مسار في الحديقة.

واحدة من الحراس قالت إنها لم تصدق مدى ثقل الضفدع، حيث تبين لاحقًا أنه يزن قرابة 3 كيلوغرامات.

المقاطع المتداولة للاكتشاف المذهل على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت موجة مختلفة من ردود الفعل، ورسخت لقب "ضفدعزيلا".

وأبعد الحراس الضفدع العملاق مشيرين إلى أنه من الفصائل الغازية، كما قالوا إن "ضفدعزيلا" قد يكسر الرقم القياسي العالمي لأضخم ضفدع، رقم لم يكسر منذ عام 1991.