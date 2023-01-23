خطفت العاصمة السعودية الرياض الأضواء الأسبوع الماضي، بالحدث الأبرز؛ جوائز صناع الترفيه، " Joy Awards"، الذي شهد حضور وتكريم العديد من أبرز مشاهير الفن وصناع المحتوى والرياضة في العالم، والشرق الأوسط.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض أيضًا، الأسبوع الماضي المواجهة المنتظرة بين أسطورتي كرة القدم المعاصرين ميسي ورونالدو.

ونبقى في أجواء كرة القدم، والفرحة الكبيرة التي أهداها المنتخب العراقي لمواطنيه، بفوزه للمرة الرابعة في تاريخه بقلب "كأس الخليج" الخامس والعشرين.

ومما تفاعل معه رواد مواقع التواصل الأسبوع الماضي، العرض المبهر لبيونسيه في دبي، بمشاركة أوركسترا "فردوس" النسائية، وفرقة الرقص "مياس" اللبنانية الحائزة على لقب برنامج "مواهب أمريكا" العام الماضي.

وأخيراً.. تبادل رواد مواقع التواصل في العالم العربي مقطعًا وصف بالـ "طريف" و"غير المتوقع"، من عرض أزياء دار "لوي فيتون" الفرنسية لخريف وشتاء ألفين وثلاثة وعشرين للملابس الرجالية، رقصت فيه نجمة العرض الفنانة الإسبانية روزاليا، على أنغام إحدى الأغنيات الشعبية العربية الرائجة في الشرق الأوسط.