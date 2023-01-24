انفجارات ومعارك ملحمية ضخمة ومشاهد آسرة ورجل يصارع نمرًا. آخر الأفلام الهندية، "RRR"، أو "انهض، ازئر، ثُر"، أحدث أصداء حول العالم.

وبتفوقه على الموسيقى التصويرية من ريانا وتايلور سويفت في "غولدن غلوب"، حصل أغنية "ناتو ناتو" في فيلم "RRR" على جائزة أفضل أغنية أصلية.

فيلم الأكشن الخيالي الذي يدور حول ثوار هنود حقيقيين يقاتلون ضد الاستعمار على ترشيح للأوسكار، لحظة نادرة لفيلم هندي.

وحصد الفيلم بالفعل إيرادات تجاوزت 150 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وظل لمدة 16 أسبوعًا في قائمة أفضل 10 أفلام غير إنجليزية تمت مشاهدتها على نتفليكس.

أما في الداخل، يتم الاحتفال بالنجاح الذي حققه الفيلم خارج البلاد، إذ هنأ رئيس وزراء الهندي مودي شخصيًا صانعي الأفلام بعد فوزهم بجوائز غولدن غلوب، قائلاً إن هذا التكريم المرموق جعل كل هندي فخورًا.

وفتحت هوليوود أبوابها للأفلام غير الإنجليزية في السنوات الأخيرة، مثل "Parasite"، الذي أصبح أول فيلم بلغة أجنبية يفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم.

وفي حال الفوز في حفل توزيع جوائز الأوسكار، فسيكون هذا أول فوز لفيلم هندي، وسيكون تاريخيًا.