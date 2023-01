يواصل العالم مشاهدة فيلم "أفاتار: طريق الماء"، إذ أعلنت "ديزني ستوديوز" أن ملحمة جيمس كاميرون المائية أصبحت في المركز الرابع كأعلى إيرادات لفيلم في جميع أنحاء العالم.

وتجاوز "أفاتار" فيلم "حرب النجوم: القوة تستيقظ"، وهو الآن على بعد أقل من 40 مليون دولار من تجاوز فيلم جيمس كاميرون، "تيتانيك"، في المركز الثالث.

وفيما يتعلق بأخبار موسم الجوائز، فمن المقرر أن يتسلم المصور السينمائي السير روجر ديكينز جائزة الإنجاز الوظيفي في حفل جوائز "American Cinematheque"، الحدث السنوي الذي يقام في 9 فبراير.

المزيد من أخبار موسم الجوائز، حيث ينطلق فيلم "توب غان: مافريك" بجائزة أفضل فيلم في AARP Movies لجوائز الكبار.

تغلبت المغامرة الجوية التي قام بها توم كروز على الأفلام المرشحة "Elvis" و "Everything Everywhere All at Once" و "The Fabelmans" و"Tár" و "Women Talking" و "The Woman King". كما أن "مافريك" مرشح أيضًا لجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم في 12 مارس.