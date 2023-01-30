توجه سلطان الطرب جورج وسوف بالشكر لمن وقف إلى جانبه وواساه بفقدان نجله وديع، واعتذر بحسب بيانٍ صادر عن مكتبه عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهري يناير وفبراير بسبب الظروف التي يمر بها، على أن يستأنف نشاطه الفني بحلول أواخر الشهر المقبل.

وفي السعودية وبعد ليلة جوائز "صناع الترفيه" أعلن موسم الرياض عن انتهاء فعالياته للعام 2022، وإطلاق "تقويم الرياض" الذي سيتضمن فعاليات متنوعة في العاصمة على مدار العام.

عالميًا، وبعد أغنية شاكيرا التي وصفت بـ "أغنية الانتقام"، نشر اللاعب الإسباني السابق لنادي برشلونة بيكيه، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة حبيبته الجديدة، وطالبت نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز معجبيها باحترام خصوصيتها.

وأخيراً.. تستمر غرائب أسبوع الموضة في باريس، في عروضٍ وصف بعضها بالـ "غريب" و "المجنون".