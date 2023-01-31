تفادت سيدة أن تتعرض للسحق من قبل صخرة كبيرة في اللحظة الأخيرة بعدما سقطت على منزلها في هاواي.

وكانت كارولين ساساكي تسير في غرفة المعيشة لمشاهدة التلفاز عندما اخترقت الصخرة الجدار، بحسب شبكة KHNL/ KGMB المتعاونة مع CNN.

بعد الحادثة قالت ساساكي: "سمعت الدوي العالي، وعلى ما يبدو فإن الصخرة مرت أمامي، الأمر الذي لم أكن أعلم به، فلم أرها، كل ما سمعته هو صوت الدوي ثم سماع شخص يسألني إذا ما كنت على ما يرام".

أبلغت شبكة KHNL/ KGMB أن الصخور تقبع على هضبة قرب المنزل لكن من غير الواضح ما الذي دفعها للاصطدام، كما أشارت الشبكة إلى عدم إصابة أحد داخل المنزل بالأذى.