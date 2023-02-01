أنفق طفل يبلغ من العمر 6 أعوام في بلدة تشيسترفيلد بولاية ميشيغان الأمريكية، مبلغ 1000 دولار من أموال والديه بينما كان يلهو على تطبيق في هاتف والده المحمول.

استغرب والد الطفل ميسين من طلبات الطعام التي تتراكم على باب منزله الواحد تلو الآخر.

لم يكن لدى الوالدين أي فكرة عما يحدث وفي نهاية المطاف خرج وأوقف أحد سائقي توصيل الطلبات وقام بسؤاله عن كل الطعام على عتبة داره.

وبعد رد السائق استوعب الوالد الأمر وتذكر آخر مرة كان الهاتف بيد طفله قبل موعد نومه.

وفي تقرير مراسلة محطة WDIV الإخبارية المتعاونة مع شبكة CNN المزيد من التفاصيل الشيقة عن الموضوع.