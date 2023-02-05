سيدة بعمر 60 عامًا تلتقي لأول مرة بعائلتها الأصلية.. شاهد رد فعلهم

تم تبني لوري ستار في سن مبكرة جدًا، عندما كان عمرها يزيد قليلا عن شهرين، وبعمر 60 عامًا، التقت بإخوتها لأول مرة.

"أعتقد أن هذه أكبر ابتسامة على وجهي على الإطلاق"، هذا ما قالته ستار عندما التقت بأفراد عائلتها الأصلية، مؤكدة أنها "في صدمة، ولكني سعيدة جدًا. لدي الآن 3 شقيقات و3 أشقاء".

فبعد عقود من الزمن، دفع الفضول - بجانب تشجيع من عائلتها بالتبني - ستار لبدء تتبع أصولها عن طريق شركة "23 آند مي". وبحسب ستار، "لم يكن أحد يعلم أن والدتي كانت حاملاً بي. كان لديها بالفعل 4 أطفال. ثم حملت بي لكن زوجها مات. وبالعودة إلى الستينيات، كان مرفوضًا - أن تحمل خارج إطار الزواج".

بالمعلومات التي حصلت عليها من “23 آند مي” إضافة إلى والديها بالتبني قبل وفاتهما، أجرت ستار بعض البحث على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص فيسبوك، حيث عثرت في نهاية المطاف على أحد أشقائها قريبًا منها - في بلدة بايسون.

وبعد تواصل مع أحد أشقائها، وبمساعدة صديق للعائلة، تمكن أفراد الأسرة من عقد لقاء شخصي مؤثر في "كوين كريك".

وفي حين أن ستار قد لا تعرف أبدًا سبب قيام والدتها بما فعلته - حيث توفيت قبل عدة سنوات - إلا أنها تقول إنها لا تلومها، وبدلًا من ذلك فإنها متحمسة لبدء هذا الفصل مع أشقائها وشقيقاتها.