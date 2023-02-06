كرمت الرياض الأسبوع الماضي ذكرى المطرب والملحن السعودي الراحل طلال مداح الملقب بـ "صوت الأرض" في حدثٍ موسيقي ضخم، حظي بتفاعلٍ كبير على منصات التواصل في المملكة والعالم العربي.

كما احتفى نادي النصر بعيد ميلاد نجمه كريستاينو رونالدو، الذي سجل أول أهدافه في الدوري السعودي مع فريقه الجديد الأسبوع الماضي.

وفي عيد ميلادها حظيت نادين نسيب نجيم بلحظات رومانسية، لتعلن لاحقًا خبر خطوبتها رسميًا.

تداول رواد منصات التواصل في مصر على نطاق واسع، فيديو لغناء النجمين المصريين عمرو دياب وتامر حسني معاً لأول مرة.

وأخيراً... افتتح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فعاليات دورته الـ 12، وكرم في حفل الافتتاح الفنانين المصريين محمد رمضان وهالة صدقي وآخرين.