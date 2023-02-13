بينما لاتزال أخبار عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مطلع الأسبوع الماضي تتصدر عناوين الصحافة العالمية، كرس العديد من المشاهير حول العالم حساباتهم على منصات التواصل لحشد الدعم للضحايا في البلدين، وقدم مشاهير عرب التبرعات لدعم جهود الإنقاذ والمتضررين.



عالميًا.. ردت بريتني سبيرز على ما تم تداوله مؤخراً حول معاناتها من مشاكل تتعلق بصحتها النفسية، وخطط لتدخل مقربين منها لإقناعها بالعلاج، في تدوينة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

أما ريهانا فكانت محط أنظار ملايين المشاهدين في أمريكا، خلال تقديمها عرض استراحة ما بين شوطي نهائي السوبر بول الذي نظمته رابطة كرة القدم الأمريكية يوم الأحد.



وأخيرًا.. وعلى سيرة الكرة، احتفى عشاق نادي الهلال السعودي بتحقيقه المركز الثاني في كأس العالم لأندية كرة القدم، بعد مباراةٍ توج فيها نادي ريال مدريد بلقب مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخه.

