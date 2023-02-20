أقراط أحلام في ليلتها "الماسية" والصدر يحذر من "معاوية".. الأبرز في أسبوع

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام حفلاً جماهيريًا في الرياض، بعنوان "الليلة الماسية" حقق تفاعلًا على منصات التواصل في المملكة الأسبوع الماضي.

وعلى سيرة الحفلات من المقرر أن يعود سلطان الطرب جورج وسوف لممارسة نشاطه الفني، بحفلٍ سيحييه في الكويت خلال مارس/ آذار المقبل.

عالميًا.. أعلنت عائلة بروس ويليس أن الممثل مصاب بنوع من الخرف يسمى الخرف الجبهي الصدغي، وذلك في بيانٍ مشترك لعائلة النجم البالغ من العمر 67 عامًا.

عالميًا أيضًا.. افتتح مهرجان برلين السينمائي فعاليات دورته الـ 73 في العاصمة الألمانية، الخميس الماضي، بزخم كبير من الأفلام المعروضة، والحضور مقارنة بالدورتين السابقتين.

وأخيراً.. وكما الموسم الماضي بدأ جدل عروض موسم دراما رمضان مبكراً مع دعوة زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى عدم بث مسلسل درامي عن سيرة "معاوية بن أبي سفيان"، مؤسس الدولة الأموية.