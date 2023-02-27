قضت محكمة فرنسية بالسجن 6أعوام على المغني المغربي سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب والاعتداء على شابة فرنسية في غرفة فندق بباريس في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016.

وفي خبر صادم آخر، فُجع الوسط الفني السوري الأسبوع الماضي بوفاة الفنان السوري شادي زيدان، عن عمر 49 عامًا.

وبعيداً عن الأخبار الحزينة والصادمة، تفاعل محبو الفنانة اللبنانية الشابة ماريتاعاصي الحلاني مع خبر خطوبتها من كميل أبي خليل.

وفي خبر سعيد لعشاق السينما، أعلن مهرجان الجونة السينمائي في مصر عن موعد إقامة دورته السادسة في أكتوبر المقبل.

وأخيراً.. عمت الاحتفالات السعودية في ذكرى يوم التأسيس وقد حققت تفاعلًا كبيراً على منصات التواصل في المملكة، ولفت نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو الأنظار بالثوب والزي التقليدي السعودي، وأدائه رقصة العرضة إلى جانب نجوم النادي احتفاءً بهذه المناسبة.