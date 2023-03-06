"ورطة" كارول سماحة وجدل "الجابرية الرحلة 422".. إليكم الأبرز في أسبوع

وضعت مؤسسة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش كارول سماحة فيما وُصِف على منصات التواصل بـ "الورطة"، حينما أعلنت أن أغنية "ستنتهي الحرب" التي أصدرتها كارول مؤخراً، ليست من كلمات الشاعر الراحل.

وعلى سيرة البيانات، أشادت وزارة الإعلام الكويتية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، بحذف مسلسل "الجابرية الرحلة 422" من منصة "شاهد" دون أي توضيح من المنصة.

وعلى صعيد آخر أعلنت مجموعة MBC أن مسلسل "معاوية" مازال قيد التحضير إنتاجياً وفنياً، وسيتم الإعلان عن موعد عرضه بمجرّد أن يصبح جاهزاً، وذلك في أول تعليق رسمي على الجدل حول عرض المسلسل في رمضان المقبل.

وأخيراً.. حققت البوسترات والإعلانات الترويجية للأعمال الدرامية التي ستعرض مع انطلاقة موسم العرض الرمضاني أواخر الشهر الحالي، الكثير من التفاعل على منصات التواصل في العالم العربي.