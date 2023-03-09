عمرو دياب ومحمد منير يغنيان معًا بالرياض.. وظهور مؤثر لأحمد عدوية

شهدت الرياض الأربعاء، ليلة تكريم الموسيقار المصري هاني شنودة في حفل ضخم نظمته الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برعاية تركي آل الشيخ، وحضور نخبة من نجوم مصر.

وشارك في الحفل النجمان محمد منير وعمرو دياب اللذان كان للموسيقار شنودة بصماتٍ ساهمت بانطلاقتهما الفنية، وعبّرا عن عرفانهما له وسعادتهما بتكريمه.

ومن اللحظات المؤثرة في الحفل أداء رائعة المطرب المصري الشعبي أحمد عدوية "زحمة يا دنيا"، بالشراكة مع مصطفى حجاج.

كما شارك في ليلة تكريم الموسيقار المصري هاني شنودة؛ أنغام، مي فاروق، ومنى عزيز، وفرقة "كايروكي".

وأدت الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات مختارات من أجمل ألحان شنودة في الموسيقى التصويرية.

ليلةٌ حققت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل، بمصر والمملكة، احتفت بموسيقار مصري أحدث "ثورة" في الموسيقى المصرية بحسب النقاد.