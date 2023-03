فاز فيلم "Everything Everywhere All At One" بسبع جوائز أوسكار في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين هذا العام. وتحدث الفائزون، بمن فيهم ممثلون ومخرجون، بشكل عاطفي عما يعنيه الفوز بالنسبة لهم.

ووجه الممثل، كي هوي تشوان رسالة مؤثرة لوالدته بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد قائلًا "أمي تبلغ من العمر 84 عامًا وهي في المنزل تشاهدني، أمي، لقد فزت للتو بجائزة الأوسكار".