صنعت الممثلة الماليزية ميشيل يوه التاريخ، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ95،بكونها أول امرأة من أصل آسيوي تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم الخيال العلمي " كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت".

وتصدر فيلم " كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت" لـ دانيال كوان ودانيال شينرت، قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار هذا العام، حيث حصد سبع جوائز من أصل أحد عشر ترشيحًا.

وقبل حفل الأوسكار بساعاتٍ قليلة اتجهت الأنظار في العالم العربي إلى "بيت الأردن" الذي شهد عقد قران وزفاف ابنة العاهل الأردني الأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في مراسم اتسمت بالأناقة والبساطة.

ومن الأردن إلى مصر حيث نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة صورة لها بدون حجاب، عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وذلك بعد أيام من حذف كافة صورها الشخصية والعائلية من الحساب، ما أعطى انطباعًا بانفصالها عن الداعية معز مسعود.

وأخيراً.. لازال التفاعل مستمراً على منصات التواصل في العالم العربي، مع الإعلانات الرسمية لمسلسلات موسم العروض الرمضانية الذي سينطلق الأسبوع المقبل.

ومنها المسلسل المصري "سرة الباتع" أول الأعمال التي يخرجها خالد يوسف للتلفزيون.

كما حقق الإعلان الرسمي لمسلسل "الزند- ذئب العاصي" من بطولة النجم السوري تيم حسن وإخراج سامر برقاوي تفاعلًا كبيراً.

وأثارت بعض بوسترات مسلسل "مربى العز" للمخرجة رشا شربتجي، حالةً من الدهشة على منصات التواصل، لصعوبة التعرف على الأشكال الحقيقية للممثلين.