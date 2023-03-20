أبرز ما ستشاهدونه في دراما رمضان 2023 من مصر وسوريا ولبنان والخليج

تقدم أكثر المسلسلات المصرية هذا الموسم حكاياتها في 15 حلقة، ويتناول معظمها قضايا اجتماعية، منها ما يوصف بالـ "الشائك" في المجتمع المصري، مع تركيز لافت على القضايا المتعلقة بحقوق المرأة.

كما تروي الدراما المصرية في موسم رمضان 2023، قصصاً لشخصيات تخوض صراعاتها من أجل تحقيق الذات، والفوز بالحب، بعضهم تحولوا لأبطالٍ شعبيين، وآخرون أصبحوا "خارجين عن القانون".

ويطغى الأكشن على أحداث الكثير من القصص، التي يسيطر عليها الغموض، وتشعلها الخيانة، والخذلان، والرغبة بالانتقام.

ولا تخلو المسلسلات المصرية هذا الموسم من قصص الحب الرومانسية، ويركز عددُ من الأعمال على العلاقات الزوجية، والملل الذي يتسلل ليوميات الأزواج، بعد الحب الذي كان، بسبب ثقل الأعباء العائلية، ومعظم تلك القصص تقدم في إطارٍ كوميدي.

وللكوميديا حصة وافرة على قائمة العروض الرمضانية المصرية هذا العام، التي تشهد أيضًا عودة الأعمال التاريخية.

أما الدراما السورية، فمنها ما يتناول قصص أبطالٍ شعبيين، وكالعادة هناك حصة وافرة من الانتاجات السورية، لحكايات تدور أحداثها في حارات الشام.

ومن المسلسلات السورية المنتظرة أيضًا، موسم ثانٍ من "مقابلة مع السيد آدم" الذي حقق نجاحًا جماهيرياً كبيرًا في موسمه الأول، ومسلسلي "ابتسم أيها الجنرال"، و"دوار شمالي"، وكلاهما يغوص في أروقة الصراع على النفوذ، السلطة، والفساد.

أما الكوميديا فتبدو حصتها من قائمة الإنتاجات السورية، ضئيلة جداً هذا الموسم.

ويحضر على قائمة المسلسلات اللبنانية- السورية المشتركة؛ موسم ثالث من مسلسل "للموت"، وتتكرر ثنائية نادين نسيب نجيم وقصي خولي في مسلسل "وأخيراً" الذي يروي قصة حب رومانسية تواجه التحديات، ويغوص مسلسل "النار بالنار" في العلاقة الاشكالية بين السوريين واللبنانيين بحلوها ومرها.

وأخيراً.. تركز الدراما الخليجية في موسم رمضان 2023 على القضايا الأسرية، وتحديات التواصل بين الأجيال، والعلاقات المعقدة بين الطبقات الاجتماعية، وتتناول الفنانة الكويتية سعاد عبد الله قضايا تهم النساء في المجتمع الخليجي من خلال مسلسل "مجاريح"، وتعود الفنانة حياة الفهد إلى الكوميديا بمسلسل "قرة عينك"، في الموسم الذي يشهد العودة المنتظرة للثنائي الكوميدي السعودي ناصر القصبي، وعبد الله السدحان في "طاش 19".