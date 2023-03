ممثل يدفع مذيعة إلى البكاء في بث مباشر.. ماذا قال لها؟

أثار الممثل جيمس هونغ رد فعل عاطفي من مذيعة MSNBC، كاتي فانغ، عندما طرح عليها سؤالًا معاكسًا في مقابلة معه.

حيث سألت فانغ هونغ عن أسرته ورد فعلهم على النجاح، لكن الممثل رد عليها بسؤال: "هل رآك والدك كما أنت عليه الآن، المذيعة والآسيوية الوحيدة التي يظهر اسمها وحيدة في برنامج. هل رأى ذلك أم لا؟".

السؤال أثار عاطفة المذيعة، التي ردت بالقول: "لا، وأنا أشعر بالخنقة لأنك تسألني. لا، لقد فارق الحياة بسبب الزهايمر والخرف في يوم الأب عام 2019، لذا لم ير قيامي بهذا الأمر".

لعب هونغ دور البطولة بشخصية الأب في فيلم "Everything Everywhere All at Once"، وظهر على برنامج "ذا كاتي فانغ شو" بعدما حصد الفيلم 7 جوائز أوسكار وجلب الممثلين الآسيوين إلى واجهة موسم التكريم.

وقال الممثل للمذيعة أثناء المقابلة: "ابنتي لا تزال ممثلة، تؤدي أدوار صوتية، وعندما تقوم بعمل جيد - مثلما تقومين أنت بعمل رائع، فأنا متأكد بأن والدك - وكوني أنا أبًا- فسوف نكون فخورين جدًا بمضي أبنائنا وحملهم أسمائنا".