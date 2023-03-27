أعلنت المغنية اللبنانية إليسا حسم النزاع القانوني بينها وبين زياد برجي حول ملكية أغنية "أنا وبس" لصالحها، ونشر المنتج جان نخول عبر حسابه الرسمي على تويتر، خلاصة الحكم الذي يلزم الشاعر أحمد ماضي، وبرجي بوقف استغلال الأغنية.

ومن الغناء إلى الدراما، وأصداء الأيام الأولى من موسم العرض الرمضاني 2023، حيث واجهت الدراما السورية ما وُصف بـ "مساومات" الساعات الأخيرة التي أقصت عدة أعمال من العرض.

وحققت الحلقات الأولى من مسلسلي "الزند"، و"أخيراً" تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل، أما مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" فقوبلت حلقاته الأولى بنوع من خيبة الأمل.

واحتفى متابعو الدراما المصرية بمسلسل "رسالة الإمام"، في حين قوبلت أولى حلقات "سره الباتع" بحالة من البرود، وطالت الانتقادات صناع مسلسل "بابا المجال"، وأداء الفنانة رحمة أحمد في مسلسل "الكبير أوي 7"، وبالمقابل حظيت الفنانة روبي بالإشادة عن مسلسل "حضرة العمدة".

وأخيرًا.. ومع بدء موسم العرض الرمضاني في مصر، أعُلن عن الأعمال المقرر عرضها في النصف الثاني من الشهر، وهي "تحت الوصاية"، و"جت سليمة"، و"تلت التلاتة"، و"تغيير جو"، و"الصندوق".