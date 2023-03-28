حظيت صورة للبابا فرانسيس وهو يرتدي معطفًا أبيض منفوخًا بتداول واسع خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنها ليست حقيقية. تم ابتكار الصورة باستخدام "Midjourney"، وهي أداة ذكاء اصطناعي يمكنها إنتاج صور واقعية بشكل مذهل.

ناقشت مؤسسة الشركات الناشئة ورائدة أعمال التكنولوجيا المستقبلية، سينياد بوفيل، الأمر في مقابلة مع شبكة CNN، قائلة إن الصورة "حظيت بتداول واسع ليس بسبب كونها مضحكة للبعض فقط وإنما لأن الغالبية لم تتمكن من إدراك أنها مزيفة".

وتابعت بوفيل بالقول: "لقد كنا نعرف منذ سنوات أن الصور التي يبتكرها الذكاء الاصطناعي تشكل تهديدًا حقيقيًا يلوح في الأفق على الديمقراطية والمجتمعات. عالم لا نستطيع فيه التفريق بين ما هو حقيقي وما هو مزيف"، بحسب تعبيرها.

كما أكدت رائدة الأعمال أن "ما تظهره صورة عطلة نهاية الأسبوع هذه للبابا هو أن هذا العالم وصل، هذا العالم الذي قد لا تكون فيه الصور ومقاطع الفيديو تعكس الحقيقة بعد الآن.

وأنهت بوفيل تعليقها بالقول: "هناك الكثير من التبعات الاجتماعية لهذا الأمر، ولكن الأبرز منها هو مدى سهولة الوصول إلى هذه التكنولوجيا لأي شخص يملك هاتفًا ذكيًا. نحن على بعد لحظات فقط من السباحة في بحر من المعلومات التي لا يمكننا معرفة ما هو حقيقي منها وما هو غير ذلك".