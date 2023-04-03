في أول إطلالة إعلامية له بعد رحيل ابنه وديع؛ أكد سلطان الطرب جورج وسوف أنه لن يعتزل الغناء حتى آخر نَفَس. وبدا لافتًا خلال إطلالته في برنامج “مراحل مع علي العلياني"؛ تغير نبرة الوسوف تجاه أصالة التي وصفها بـ "العظيمة".



وفي أصداء موسم العرض الرمضاني؛ واجه مسلسل "رسالة الإمام عدة انتقادات الأسبوع الماضي على منصات التواصل.

كما واجه الفنان المصري محمد سعد موجة من الانتقادات الأسبوع الماضي، بسبب فيديو تم تسريبه من كواليس تصوير مسلسل "إكس لانس".

سجالٌ آخر، حول ترتيب أسماء مسلسل "جعفر العمدة"، تسببت فيه إطلالة إعلامية لمنة فضالي.

وتفاعل متابعو النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز على منصات التواصل مع السجال الطريف بينها وبين رضوى الشربيني حول أحداث مسلسل "ضرب نار"، وتطورات علاقة "مهرة" بـ "جابر".

وكان مسلسل "الهرشة السابعة" من أبرز ما تصدر تفضيلات الجمهور على منصات التواصل الأسبوع الماضي.

ومن المشاهد التي حققت تفاعلًا كبيراً الأسبوع الماضي، مشهدٌ يركز الضوء على العلاقة الشائكة بين السوريين واللبنانيين، والتي يتناولها مسلسل "النار بالنار" بطريقة جريئة، وربما غير مسبوقة، وهو من المسلسلات التي ستعاد بالكامل خلال النصف الثاني من رمضان.

وكذلك تستمر المواجهات الساخنة في مسلسل و "أخيرًا" وسط انقسام متابعيه بين معجبين بما تقدمه نادين نجيم من أكشن، ومنتقدين يرون في ذلك جرعة زائدة على حساب تقدم الحكاية.