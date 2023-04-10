إفطار "المطرية" ودور ليدي غاغا المنتظر في "الجوكر".. الأبرز في أسبوع

تفاعل متابعو ليدي غاغا مع الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام من كواليس فيلم "الجوكر- الجنون المشترك".

سينمائيًا أيضًا.. تصدر فيلم "برايد" الترند عالميًا على منصات التواصل، وفي محركات البحث، مع إطلاق إعلان وبوسترات الفيلم الرسمية.

ومن عالم باربي، إلى العالم الحقيقي، في مصر المحروسة، والصور المبهجة لإفطار "المطرية" أحد أحياء العاصمة المصرية الشعبية، والذي أصبح حدثًا سنويًا منتظراً، يحظى بتفاعل واحتفاء كبيرين، إعلاميًا، وعلى منصات التواصل.

ونبقى في أجواء رمضان، حيث اختتم موسم العرض الرمضاني، نصفه الأول الأسبوع الماضي، بعرض الحلقات الأخيرة من 6 مسلسلات مصرية، والمسلسل اللبناني- السوري "وأخيراً".

ومع اقتراب موعد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، نشر الحساب الرسمي للعائلة الملكية البريطانية على انستغرام صورة جديدة للملك وزوجته كاميلا، مستخدمًا لأول مرة وصف الملكة، بدلًا من الملكة القرينة.