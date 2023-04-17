أثار إطلاق الإعلان الترويجي لفيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا على نتفلكس، موجة واسعة من الانتقادات في مصر واليونان وصلت حد الغضب، بسبب كون بطلة الفيلم سمراء البشرة.

عبّر إيهاب صالح مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديد، عن استيائه من طريقة تقليد النجمة المصرية المثيرة للجدل، في البرنامج الكوميدي "استوديو23" الذي تعرضه شبكة MBC خلال شهر رمضان وأكد في تغريدةٍ وصفها بالـ "رأي الشخصي"، بأنهم سيسارعون لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي أصداء موسم العرض الرمضاني، كان مسلسل "جعفر العمدة" الأكثر تفاعلاً على منصات التواصل، وفي الواقع أيضًا بمصر، حيث تفاعل متابعون على نحو طريف مع براءة جعفر، ورصد بطل المسلسل محمد رمضان جانبًا من هذا التفاعل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل.

كما يحظى المسلسل المصري "تحت الوصاية" بتفاعل متزايد على منصات التواصل، وذلك منذ عرض أولى حلقاته في النصف الثاني من رمضان.

عربيًا.. اختتم مسلسل "سفربرلك" أحداثه الأسبوع الماضي. وهو المشروع الذي لم يكتب للمخرج السوري الراحل حاتم على استكماله، ليكمل المهمة المخرج السوري الليث حجو "على أكمل وجه" بحسب اراء العديد من النقاد، والمتابعين.

وأخيراً.. من موسم دراما رمضان إلى موسم أفلام عيد الفطر في مصر، حيث تتنافس عدة أفلام على إيرادات شباك التذاكر، ومنها فيلم الأكشن "هارلي- أسطورة الأسفلت"، وفيلم الرعب "يوم 13"، بينما تطغى الكوميديا على بقية أفلام الموسم المنتظر، كفيلم "رمسيس باريس" الذي يعيد هيفاء وهبي للمنافسة في السينما المصرية.