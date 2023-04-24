أمضى الفنان المغربي سعد لمجرد عطلة العيد بين أحضان عائلته في فرنسا، وذلك بعدما حصل على إطلاق سراح مؤقت، بينما ينتظر "الفرج" في الاستئناف.

ونبقى في أجواء العيد، والجدل الذي واكب عرض أفلام الموسم السينمائي في مصر، فقبل عرض فيلم "هارلي" من بطولة محمد رمضان، أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا أعلنت فيه التأكد من صحة واقعة استمرار فريق الفيلم في التصوير لمدة أربع وخمسين ساعة متواصلة.

كما انتقدت إيمان حميدة ابنة ومديرة أعمال الفنان محمود حميدة، إخلال الشركة المنتجة بشروط العقد مع النجم المصري، فيما يتعلق بطريقة كتابة اسمه على التتر.

ورغم صدور قرار بمنع عرض فيلم "رمسيس باريس" من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحسب المستشار ياسر قنطوش، عُرض الفيلم الذي تتصدر بطولته هيفاء وهبي في مصر.

وفي نافذة أخيرة على أصداء موسم دراما رمضان ألفين وثلاثة وعشرين، تشير آراء النقاد والمتابعين على منصات التواصل، إلى الجماهيرية الكبيرة التي حققها مسلسل "جعفر العمدة" في مصر.

كما احتفى المتابعون بتكامل، ووضوح رسالة مسلسل "تحت الوصاية" الذي استطاع أن يحبس أنفاس المشاهدين حتى آخر لحظة، وسط إشادة كبيرة بصناع العمل، وأبطاله وعلى رأسهم النجمة المصرية منى زكي.

بينما حجزت دنيا سمير غانم، مساحة خاصة، على مستوى الأداء، والشكل الفني، في مسلسل "جت سليمة".

وفي نبأ هز الوسط الفني السوري، فارق الفنان السوري محمد قنوع الحياة عن عمر تسعةٍ وأربعين عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية.