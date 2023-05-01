مع اقتراب موعد زفافه، كشف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن الطريقة التي تعرف فيها على خطيبته السعودية رجوة آل سيف.

ومما تفاعل معه المتابعون على نطاق واسع أيضًا، حادثة سقوط المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب على المسرح في حفلها بدبي، والذي أتى بعد ترقب كبير، ووعدت شيرين في بدايته بأنها لن تغيب عن جمهورها أبداً.

"تفاصيل صغيرة، لكن مهمة" حالت دون توقيع عقد الألبوم المنتظر لإليسا مع "روتانا"، بحسب ما أعلنت المغنية اللبنانية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.

ومن الأخبار التي حققت تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل الأسبوع الماضي، خبر انفصال الفنان المصري تامر حسني، عن بسمة بوسيل.

أخيرًا.. وردًا على الجدل الذي أثاره الفيلم المرتقب الذي ستعرضه منصة نتفليكس عن الملكة كليوباترا، أعلنت قناة الوثائقية المصرية بدء التحضيرات "مع عدد من المتخصصين في التاريخ، والآثار، والأنثروبولوجي"، لإنتاج وثائقي عن هذه الملكة التي اعتبرت آخر ملوك الأسرة البطلمية.