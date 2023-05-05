كرمت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ذكرى الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، الخميس، في ليلة "روائع الموجي"، التي أحياها 7 فنانين من نجوم الغناء في مصر، والعالم العربي.

وهم: شيرين عبد الوهاب، أنغام، صابر الرباعي، مي فاروق، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، وزينة عماد، وتغيب عنها وائل جسار في اللحظات الأخيرة بسبب "وعكة صحية"، بحسب ما أعلن تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وبدت شيرين عبد الوهاب بـ "أفضل حالاتها" منذ زمن طويل، في ليلة "روائع الموجي"، بحسب تعليقات متابعين على منصات التواصل.

وعزف يحيى الموجي ابن الموسيقار الراحل أحد أشهر الصولوهات في مقدمة "رسالة من تحت الماء"، كما قاد الفرقة بفاصل موسيقي.

وقدمت النجمة المصرية يسرا تكريم هيئة الترفيه لأسرة الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي.

وقاد الحفل المايسترو وليد فايد من خلال أوركسترا شارك بها 130 عازفًا.



