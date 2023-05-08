توجهت أنظار العالم إلى عاصمة المملكة المتحدة، لمشاهدة الحدث التاريخي المنتظر؛ تتويج تشارلز الثالث، في مراسم باذخة، تخللها لحظات مؤثرة، وكان وضع التاج على رأس الملكة كاميلا، من أكثر اللحظات تفاعلًا في حفل التتويج التاريخي.

عالميًا أيضًا.. حظي حفل ميت غالا 2023، باهتمام كبير إعلاميًا، وكرم هذا العام مسيرة مصمم الأزياء الراحل، الشهير والمثير للجدل في آن معًا، الألماني كارل لاغرفيلد.

ومن العالم إلى مصر، التي عبرت فرقة backstreet boys الشهيرة عن سعادتها بزيارتها، وإحياء حفل بالقاهرة، الأسبوع الماضي.

المتحف القومي للحضارة المصرية نوّه في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، إلى أن حفل أصالة "لم يكن سيقام في المتحف.."، وذلك في تعليقٍ من المتحف على حفل أعلنت أصالة أنها ستحييه فيه، قبل أن تشير بوضوح إلى مكان الحفل وهو بحيرة "عين الصيرة"، في أعقاب حملة كبيرة وجهت ضدها من متابعين مصريين على منصات التواصل.

ومن مصر إلى السعودية، وليلة "روائع الموجي" التي أقيمت في الرياض، تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، والتي حققت تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل.