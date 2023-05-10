تم إنقاذ سيدة أسترالية تدعى ليليان إيب بعد أن رصدتها مروحية تابعة للشرطة بعد 5 أيام من فقدانها إثر تعطل سيارتها في البرد بمرتفعات ألباين بأستراليا، وفقًا لـNine News التابعة لشبكة CNN.

قالت ليليان عما حدث عند العثور عليها:" قلت:"يا إلهي". وأول ما جاء في ذهني هو الماء والسيجارة. الشكر للرب أن الشرطية كانت تدخن سيجارة".

بحلول اليوم الرابع، لم تكن ليليان مقتنعة بأنها ستبقى على قيد الحياة، حتى أنها كتبت رسالة لعائلتها تخبرهم بأنها تحبهم وألا يبكوا من أجلها.

وأعربت ليليان عن امتنانها لأفراد الشرطة قائلة: "شكرًا لكم على عدم الاستسلام".