فازت المغنية السويدية من أصول مغربية لورين، بمسابقة "يورو فيجين" الغنائية لعام 2023، وذلك للمرة الثانية في مسيرتها بعد 11 عامًا على فوزها الأول بالمسابقة.

واستكمالا لجولتها الغنائية التي تشمل دولاً في إفريقيا، والشرق الأوسط، والهند، أحيت فرقة backstreet boys الشهيرة، حفلاً في جدة، ضمن أجواء وصفت بالحماسية.

وبعد الجدل الذي واكب حفلها الأخير في مصر، أحيت أصالة حفلاً ضمن فعاليات مهرجان "صيف الكويت"، جمعها بالمغنية اللبنانية إليسا، التي حققت تفاعلاً كبيرًا على وسم "إليسا في الكويت" الأسبوع الماضي.

كما احتفى محبو المطربة المصرية أنغام على منصات التواصل، بحفلها ضمن فعاليات المهرجان ذاته، وكذلك الفنان المصري تامر حسني، الذي غنى الأسبوع الماضي أيضًا في مباراة "كأس السوبر المصري" على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

ونبقى في أجواء الغناء، حيث يواصل الفنان المغربي سعد لمجرد الاحتفاء بنجاح أغنيته الجديدة "أش خبارِك"، التي تجاوز عدد مشاهداتها موخرًا الـ 14 مليون مشاهدة، على قناته الرسمية عبر يوتيوب.

وإلى مصر.. وبالتزامن مع عرض منصة نتفلكس لفيلم عن كليوباترا، أظهرها ببشرة سمراء، وملامح أفريقية، أقيمت دعوتين قضائيتين لوقف المنصة في مصر، وإلغاء عرض الفيلم، وتعويض يقدر بـ 2 مليار دولار عما وصف بـ "الأضرار التاريخية التي حملها الفيلم، جراء تزييف الحقائق والتاريخ المصري".

ونختتم "الأبرز" الأسبوع الماضي، بخبر رحيل "الصوت الجريح" المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر، بعد معاناة مع المرض، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.