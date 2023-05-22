تولى محاسب في ناشفيل مهمة جانبية كحارس أمن فقط لمشاهدة جولة تايلور سويفت الغنائية، وانتشر بعد أن لاحظ المعجبون غناءه بشغف.

فبحسب دافيس بيريغو، فإن قدّم "للحصول على تذاكر من منصة المعجبين الموثقين لكنني لم أحصل عليها كما فعل كثيرون".

وأكد بيريغو أن "أسعار التذاكر في سوق إعادة البيع جنونية، فهذه أكبر فنانة في العالم تأتي إلى البلدة"، مضيفًا: "بالتالي قدمت لأكون حارس أمن في الحفل".

وقال المحاسب أنه "كان بإمكاني القيام بهمتي وفي نفس الوقت النظر عليها بطرف عيني، وكأنني أستمتع بالحفل من مقعد في الصف الأمامي فعليًا. لقد كان رائعًا".

من جانبهم، التقط عدد من معجبي المغنية سويفت مقاطع لبيريغو، وحظي بعضها بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.