توجهت أنظار عشاق السينما وصناعها الأسبوع الماضي إلى فرنسا، التي شهدت افتتاح الدورة الـ 76 لمهرجان كان السينمائي، حيث تصدرت النجمة الفرنسية كاترين دونوف بوستر المهرجان، وكرم في حفل الافتتاح النجم الأمريكي مايكل دوغلاس بـ "السعفة الذهبية الفخرية".

وافتتحت فعاليات الدورة الحالية بفيلم "Jeanne du Barry" من بطولة جوني ديب، عرضه لحظات عاطفية للنجم الأمريكي متأثراً بالتصفيق الحار والمطول في القاعة.

حفاوة كبيرة أيضًا، واكبت الاحتفاء بعيد ميلاد "الزعيم" عادل إمام، الـ 83، على منصات التواصل في مصر والعالم العربي الأسبوع الماضي.

وحقق الفنان المصري خالد سرحان تفاعلًا كبيراً على فيسبوك، الأسبوع الماضي، من خلال صورة معدلة على فوتوشوب، يظهر فيها وهو جالس في "ميكروباص" وبجانبه القليل من الجنيهات، بدت ردًا ساخرًا على صورة نشرها زميله الفنان محمد رمضان وهو يجلس بطائرة خاصة وإلى جانبه رزم من الدولارات.

ومن مصر إلى السعودية، ومدينة جدة تحديدًا، التي شهدت تقديم المسرحية الغنائية الاستعراضية "نوستالجيا"، لمغنية الأوبرا السورية رشا رزق، وحققت تفاعلًا على منصات التواصل في المملكة.

وأخيراً.. احتفل المغني الشعبي السوري الشهير عمر سليمان، على طريقته الطريفة باليوم العالمي للشاي، خلال حفلٍ جماهيري أحياه في باريس