تجعل عملاقة البرمجيات "أدوبي" إمكانية تحسين الصور بتأثيرات تنبض بالحياة أسهل من أي وقت مضى، حيث دشنت "فايرفلاي"، وهي أداة قوية من الشركة يشغلها الذكاء الاصطناعي وتحول الأوامر المكتوبة إلى تأثيرات بصرية.

بشكل مختصر، يمكن لشخص ذي رؤية لكنه لا يملك المهارات الفنية إطلاق العنان لابتكارات خارقة.

وتقول "أدوبي" إن "فايرفلاي" واحدة من أكثر المنتجات التي دشنتها نجاحًا في تاريخها الممتد 40 عامًا، مع صنع أكثر من 100 مليون صورة على موقع "فايرفلاي" منذ مارس الماضي.

رغم ذلك، تقول الشركة إنها تتعامل مع صور الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، حيث تضيف ملصقًا رقميًا يحدد ما إن كانت الصورة مصنوعة من قبل البشر أو تمت المساهمة فيها أو حتى إنشاؤها من قبل الذكاء الاصطناعي.