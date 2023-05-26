حصل خريجي جامعة ماساشوستس بوسطن لهذا العام على أكثر من شهادات الدبلوم الخاصة بهم، إذ أن المتحدث الرسمي والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات "غرانيت"، روب هيل، فاجأ الخريجين بإعطائهم هدية مالية وصل مجموع قيمتها إلى 2.5 مليون دولار.

وقال هيل في خطابه إن "أعظم لحظات الفرح التي مررنا بها في حياتنا كانت لحظات العطاء"، مضيفًا: "لذا فإن كل واحد منكم سيحصل على ألف دولار نقدًا الآن".

وبعد صراخ الطلاب بأعلى صوتهم على هذه المفاجأة، تابع الملياردير بالقول: "كما ذكرت، ستحصلون على ألف دولار، أول 500 منها لكم. إنه احتفال بكل ما فعلتموه لتكونوا هنا اليوم. أنتم قادة، احتفلوا".

واستطرد هيل قائلًا: "الـ500 الثانية هبة لتهدوها إلى شخص ما، شخص آخر أو مؤسسة أخرى، يمكنهم الاستفادة منها أكثر منكم".

وكان هناك 2500 خريج بين الحضور، ومع حصول كل واحد منهم على ألف دولار فإن هذا يعني أن قيمة الهدية التي قدمها الرئيس التنفيذي لشركة "غرانيت" بلغت 2.5 مليون دولار.

من جانبها، تقدّر فوربس أن ثروة هيل تساوي 5 مليارات دولار.