أرسلت "فيرجن غالاغتيك" طائرة فرط صوتية إلى حافة الفضاء لأول مرة منذ عام 2021، حيث تضمنت الرحلة التجريبية طيارين وطاقم من 4 موظفين.

وفي ذروة رحلتهم، مرّ الركاب بتجربة انعدام الوزن، كما تمكنوا من رؤية مشهد لأفق الأرض.

تأتي الرحلة بعد توصل تحقيقي حكومي إلى أن رحلة الشركة التجريبية عام 2021 انحرفت عن مسارها. وفي نفس العام، قالت الشركة إنها أجلت تدشين رحلات الفضاء التجارية لإجراء تحديثات تقنية.

تأمل الشركة بأن تكون هذه التجربة الأخيرة قبل أن تستقطب الزبائن على متن رحلاتها في أواخر يونيو، إذ تقول "فيرجن غالاغتيك" إنها باعت 800 تذكرة، تصل قيمة بعضها إلى 450 ألف دولار للراكب.