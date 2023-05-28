يخضع روجر ووترز ، المؤسس المشارك لفرقة الروك بينك فلويد ، للتحقيق من قبل الشرطة الألمانية لارتدائه زيًا يقول إنه يسخر فيه من النازيين.

ومن الواضح أنه يبدو مثل زي نازي وله شريط أحمر حول الذراع وكل شيء. ولكن بدلاً من الصليب المعقوف ، يوجد به مطرقتان متقاطعتان تشكلان جزءًا من صور ذلك الألبوم.

ومن المفترض أن يكون ساخرًا ، وهو أمر يفعله ووترز منذ عقود، لكنها المرة الأولى الذي يجذب فيها تحقيقًا جنائيًا ألمانيًا ، لكن شرطة برلين بررت ذلك بالقول جزئيًا ، إن “سياق الملابس التي تم ارتداؤها هو يُعتبر قادراً على الموافقة على تمجيد أو تبرير الحكم العنيف والتعسفي للنظام النازي بطريقة تنتهك كرامة الضحايا وبالتالي تقوض السلم العام” .. تقرير مراسل CNN، سكوت ماكلين.



