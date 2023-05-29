تصدر حفل الحناء الذي أقامته الملكة رانيا لعروس ولي عهد الأردن، السعودية رجوة آل سيف أبرز الأحداث التي حققت تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل في العالم العربي الأسبوع الماضي.

وافتَتح هذا الحفل الاحتفالات الملكية بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المقرر إقامته الخميس، في الأول من حزيران/ يونيو المقبل.

ومن عمان إلى جدة التي شهدت الأسبوع الماضي، حفلاً جماهيرياً للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد تكثيف نشاطها الفني مؤخرًا.

كما أحيا الفنان المصري محمد فؤاد في جدة أيضًا، حفلًا حقق الكثير من التفاعل على منصات التواصل، والجدل في مصر، وشاركه الحفل المطرب المصري أحمد سعد، الذي نال نصيبًا وافراً من التفاعل والجدل أيضًا بسبب إطلالته.

وامتد جدل الإطلالات الأخيرة لبعض الفنانين المصريين، للفنان محمد رمضان، الذي ظهر بقميص اعتُبر خارجًا عن المألوف في عيد ميلاده.

عالميًا.. أعلنت سيلين ديون عن إلغاء مواعيد جولتها الغنائية العالمية حتى عام 2024، و"من المحتمل ألا تقوم بجولة مرة أخرى" ، حسبما قال مصدر مقرب من ديون لشبكة CNN.

سيلين ديون كانت قد عبّرت عن حزنها الشديد، وكذلك نجوم عالميون آخرون، لرحيل أيقونة الروك الأمريكية تينا تورنر، عن عمر ثلاثةٍ وثمانين عامًا في سويسرا.

وفي دمشق، أعلن صباح الإثنين عن رحيل الفنان السوري أسامة الروماني عن عمر واحدٍ وثمانين عامًا.

