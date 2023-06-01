أل باتشينو ينتظر مولودًا من صديقته نور الفلاح التي تصغره بـ54 عامًا

ينتظر الممثل أل باتشينو، البالغ من العمر 83 عامًا، مولودًا من صديقته نور الفلاح ذات الـ29 ربيعًا والتي تصغره بـ54 عامًا تقريبًا.

وتبلغ نسبة العلاقات التي تزيد فيها الفجوة العمرية بين الزوجين عن 10 سنوات في الولايات المتحدة 10٪، بينما تبلغ نسبة العلاقات التي تصل فيها الفجوة إلى 30 عامًا 0.5٪، في حين أن نسبة تلك التي تزيد فيها الفجوة عن 50 عامًا تبلغ 0.05٪.

كما أن الفجوات العمرية أصبحت أصغر في الولايات المتحدة، فمتوسط الفجوة بين الإناث والذكور يبلغ الآن 2.2 سنة. لكن إذا عدت قرابة 50 عامًا، فقد كانت 3 سنوات، وإذا عدت إلى عام 1920، كانت قرابة 4.4 سنة، ما يعني أن الفجوات العمرية انخفضت بمعدل النصف.