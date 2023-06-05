لايزال التفاعل مستمرًا على منصات التواصل في العالم العربي مع أصداء زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة الحسين، الذي شهدته عمّان في الأول من حزيران/ يونيو 2023.

وبعد حضورها مراسم الزفاف الملكي الأردني، توجهت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن إلى مصر، في زيارة خاصة زارت فيها الجامع الأزهر في المحروسة.

وفي مصر كرم المجلس القومي للمرأة، نجمات، وصناع الدراما المصرية الداعمة لقضايا المرأة، والتي عرضت في موسم دراما رمضان الماضي.

وأخيراً.. تفاعل متابعو منصات التواصل على نطاق واسع عالميًا، مع خبر انتظار الممثل آل باتشينو، البالغ من العمر ثلاثة وثمانين عامًا، مولودًا من صديقته نور الفلاح، حسبما أكد ممثله لشبكة CNN.