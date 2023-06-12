بعد كل الجدل الذي أثير حول الممثلة المصرية حلا شيحة خلال السنوات الماضية، بشأن اعتزالها وعودتها للفن، وتكرار التزامها بالحجاب وخلعه، أعطى نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي انطباعاً عن إمكانية ترحيب الوسط الفني المصري بعودتها للتمثيل مجددًا.

ووسط الجدل الذي يدور عالميًا حول الذكاء الاصطناعي، أعلن الفنان المصري عمرو مصطفى عن نيته إطلاق ما وصفه بـ "أول مطرب AI في العالم قريبًا".

ونبقى في أجواء الغناء، حيث أثار الفنان المصري محمد رمضان حماسة متابعيه، بصور ومقاطع فيديو نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، كشف فيها عن تحضيرات لعمل غنائي جديد في رومانيا.

سينمائياً ، أسفرت حادثة في موقع تصوير الجزء الثاني من فيلم "Gladiator"، في المغرب، عن إصابة العديد من الأشخاص المشاركين في الإنتاج، وذلك "أثناء تصوير حيلة مخطط لها"، بحسب ما قال متحدث باسم الشركة المنتجة في بيان شاركه مع شبكة CNN.