بعد النجاح الكبير الذي حققه عرض فيلم "سبايدر مان" الجديد، "Across the Spider-Verse" في أمريكا الشمالية، سادت حالة من الغموض حول سبب عدم إدراج الفيلم على قوائم العروض المنتظرة في صالات السينما بدول الخليج، والذي كان مقرراً في الثاني والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري.

سينمائياً أيضاً، ومع اقتراب موعد عرض فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، اتضحت خارطة موسم أفلام عيد الأضحى في مصر.

ومع عودة رمضان لاستئناف تصوير فيلم "عالزيرو"، أعلن رسمياً عن إنتاج جزء ثانٍ من مسلسل "جعفر العمدة" تحت إدارة المخرج محمد سامي لموسم دراما رمضان 2024.

وأخيراً، احتفت هيئة الترفيه السعودية الأسبوع الماضي، بمسيرة الفنان المصري محمد منير، في ليلة "مشواري" التي أقيمت ضمن فعاليات تقويم جدة.