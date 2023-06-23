سيلجأ اثنان من أغنى وأقوى الرجال في عالم التكنولوجيا الآن إلى توجيه الضربات لتسوية المنافسة طويلة الأمد على ما يبدو.

حيث غرد مالك تويتر والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، قائلًا إنه "مستعد لإجراء نزال في القفص مع مارك زوكربيرغ"، رئيس "ميتا" ومؤسس "فيسبوك"، والذي رد بدوره بنشر صورة لتلك التغريدة مع تعليق "أرسل لي الموقع".

ومن غير الواضح ما إذا كانا جادين أو يمزحان لكن المراهنين يرجحون الكفة لصالح زوكربيرغ. لدى ماسك الضخامة غير أن زوكربيرغ فاز بميداليات ذهبية وفضية في بطولة للجوجيتسو الشهر المنصرم.