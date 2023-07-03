أحمد سعد يواجه أزمة في تونس ومراسلة مصرية تفقد النطق.. الأبرز في أسبوع

بعد الحفل الذي أحياه مؤخرًا بمدينة بنزرت في تونس، واجه المطرب المصري أحمد سعد أزمة مع بعض وسائل الإعلام التونسية، بسبب سجال بينه وبين منظمة الحفل التي صعّدت الموقف.

أزمة أخرى ذات بعدٍ إعلامي برزت على مواقع التواصل في مصر، حينما أعلنت شبكة قنوات CBC إحالة المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب تدوينة نشرتها عبر صفحتها الشخصية علي فيسبوك، اعتبرت الشبكة أنها تسببت في "إساءة لاسم المؤسسة".

كما صدمت المراسلة التلفزيونية المصرية أميمة بدري متابعيها، بإعلانها فقدانها النطق، بسبب تعرضها لحزن شديد.

وأخيراً، وبعيدًا عن الأزمات، لا زالت المنافسة محتدمة في مصر على إيرادات موسم سينما عيد الأضحى، مع تواتر تقارير إعلامية مصرية تفيد بتصدر فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز الذي أطلق قبيل العيد قائمة الإيرادات.