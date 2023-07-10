حقق فيديو غناء ورقص محمد صلاح مع أحمد سعد في اليونان تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل بمصر، وظهر صلاح في مقطعي الفيديو اللذين نشرهما سعد عبر حسابه الرسمي على انستغرام، في غاية البهجة وهو يشاركه الرقص والغناء، لكن بعض المتابعين وجهوا انتقادات كبيرة لمحمد صلاح، بسبب هذين المقطعين، وطال أحمد أسعد أيضًا جانب منها.

سجال آخر شهدته مصر، على منصات التواصل وفي عددٍ من وسائل الإعلام، حول مشروع "الأساتذة" عنوان الحفل الذي أحياه مدحت صالح في السابع من تموز/ يوليو الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا، ومشروع "100 سنة غنا" الذي كان عنوان الحفل الذي أحياه الفنان علي الحجار في وقت متزامن بقاعة "إيوارت" في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكلاهما يحتفي بتاريخ الغناء المصري.

وأخيراً، تصدر تطبيق "ثريدز" من "ميتا" المشهد على منصات التواصل الأسبوع الماضي، مع إعلان إطلاقه، ونمو عدد مستخدميه المتسارع، حيث تجاوز تطبيق " ثريدز" الـ سبعين مليون مشترك، في أقل من ثمانٍ وأربعين ساعة، وحقق أول مليون مشترك في ساعة واحدة، االأمر الذي أزعج القائمين على تطبيق "تويتر".