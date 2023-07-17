تصاعد الجدل حول حفل ترافيس سكوت في مصر وتريلر "نابليون" يحبس الأنفاس

دخل الناشط المصري وائل غنيم على خط الجدل حول حفل إطلاق الألبوم الجديد لمغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في منطقة أهرامات الجيزة.

كما أعلن المحامي المصري عمرو عبدالسلام عن تقدمه بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزارة السياحة والآثار لإلغاء تصريح الحفل الغنائي للرابر الأمريكي، ورغم ذلك تشير تقارير إعلامية مصرية بأن تذاكر الحفل قد نفذت.

في مصر أيضًا، حظي خبر الإعلان عن تكريم أحمد عز بجائزة "فاتن حمامة للتميز" خلال الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بتفاعل كبير بين محبي وزملاء الفنان المصري.

وعلى سيرة السينما المصرية، والتي تشهد موسمًا حافلاً هذا الصيف، يترقب الجمهور إطلاق العديد من الأفلام خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.

أخيراً.. وسينمائيًا أيضًا؛ حقق الإعلان الرسمي لفيلم "نابليون" من بطولة خواكين فينيكس وإخراج ريدلي سكوت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل عالميًا، بانتظار موعد عرضه المرتقب.