حقق فيلم "باربي" للمخرجة غريتا جيروج إيرادات وصفت بالـ "المذهلة" و "القياسية"، بمجرد إطلاق عروضه خلال عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا، وجاء خلفه من حيث حجم الإيرادات التي فاقت التوقعات أيضًا فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان، ما أعطى أملاً بانتعاش كبير للاستوديوهات ودور العرض في أمريكا.

سينمائياً، أيضًا، حقق الإعلان الترويجي لفيلم محمد هنيدي الجديد "مرعي البريمو" نوعاً من التفاعل على منصات التواصل في مصر، وسيكون على قائمة الأفلام المصرية المتنافسة على الفوز بإيرادات دور العرض في المحروسة والعالم العربي خلال شهر آب/ أغسطس ، وأصبح مؤكداً دخول فيلم "عالزيرو" من بطولة محمد رمضان هذه المنافسات مطلع الشهر المقبل.

ومن السينما المصرية إلى الغناء، وإصدار غنائى جديد لعمرو دياب، حقق تفاعلًا كبيراً على منصات التواصل في مصر والعالم العربي، فـ"الهضبة" غنى لأول مرة بالفصحى منشداً أبياتاً شهيرة لابن زيدون، من ألحان عزيز الشافعي.

وأخيراً أعلن المتحدث باسم ليندسى لوهان وزوجها رجل الأعمال الإماراتي- الأمريكي بدر شماس أنهما رزقا بمولودهما الأول "لؤي"، وذلك بعد عام على إعلان زواجهما رسمياً.