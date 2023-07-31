يواصل فيلم "باربي" نجاحه التجاري حول العالم على مستوى الإيرادات، بينما يجتاح ما بات يعرف بـ "تأثير باربي" منصات التواصل عالميًا.

لكن من يترقبون عروض الفيلم في السعودية ومصر والإمارات شعروا بخيبة الأمل، بعد الإعلان عن تأجيل إطلاق عرض الفيلم حتى نهاية شهر آب/ أغسطس المقبل.

وعلى سيرة الأرقام القياسية، دخلت المطربة اللبنانية نجوى كرم موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، ما أثار نوعاً من الجدل على منصات التواصل، فالرقم الذي أدخلها الموسوعة لا علاقة له بأي إنجازٍ موسيقي، وإنما بأطول رداء في العالم.

وتستمر المهرجانات الموسيقية الكبرى في العالم العربي، بشكل متزامن حتى أواخر آب أغسطس المقبل، كمهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، ومهرجان قرطاج الدولي في تونس.

وينافس المهرجانات الموسيقية الكبرى عربيًا هذا العام؛ مهرجان العلمين الجديدة في مصر، والذي يستقطب نخبة من أبرز نجوم الغناء في "المحروسة"، والعالم العربي.