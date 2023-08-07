تجاوزت عائدات فيلم "باربي" المليار دولار عالميًا، خلال ثلاثة أسابيع، وذلك وفقاً لتقديرات شركة وارنر براذرز الرسمية، وبذلك أصبحت المخرجة غريتا جيرويغ أول مخرجة في العالم تحقق هذا الرقم من الإيرادات في شباك التذاكر حول العالم، على الإطلاق.

ومن السينما، إلى موسم الحفلات والمهرجانات الموسيقية في العالم العربي خلال شهر أغسطس، ففي السعودية أطل الشاب خالد كما لم ترونه من قبل، بالزي السعودي، وذلك خلال إحيائه حفلاً موسيقياً ضمن فعاليات "موسم الجيمرز" في الرياض.

واختتم مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فعالياته الأسبوع الماضي بحفلٍ جماهيري للمطرب اللبناني وائل كفوري، وشهد المهرجان حدثاً طريفاً تداوله متابعو منصات التواصل على نطاق واسع حينما أخطأ الإعلامي اللبناني جورج قرداحي باسم المطرب المصري هاني شاكر حينما قام بتقديم التكريم له في المهرجان.

وفي سوريا اختتمت فعاليات مهرجان "ليالي قلعة دمشق" بحفلٍ للمطرب التونسي صابر الرباعي، وكانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من نجوم المهرجان، وطلبت من الجمهور السوري الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت حيث تزامن حفلها في دمشق مع الذكرى الثالثة للانفجار المأساوي.

وأصدرت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بالتزامن مع هذه الذكرى أغنية بعنون "عندما ترجع بيروت" عن قصيدة للشاعر السوري الراحل نزار قباني.

ومن الإصدارات الموسيقية الجديدة التي حققت تفاعلاً على منصات التواصل في العالم العربي الأسبوع الماضي، ديو غنائي بعنوان "الحب الأبدي" يجمع بين المطربين ماجد المهندس وأصالة من كلمات زوجها فائق حسن.

وأشعلت سمية الخشاب منصات التواصل بالرقص والتفاعل الذي لم يخلو من الانتقادات، بعد إصدارها أغنية جديدة بعنوان "اركب على الموجة".