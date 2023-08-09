اقتحمت سلحفاة صالة رياضية في فلوريدا، ولكن مديرة النادي هي من حظي بتمرينات وهي تحاول إخراج الحيوان من الصالة.

إذ دخلت السلحفاة إلى نادي "الفارس الحديدي" في بورت سانت لوسي بفلوريدا من باب المرآب مباشرة، قبل أن تتجول في أرجائه.

بعد فترة وجيزة، رصدت مديرة النادي، نيكي بيكر، هذا الحيوان الزاحف، وحاولت بطرق مختلفة إخراج السلحفاة.

وحظي مقطع الفيديو للحادث برواج كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما ترك أحد المعلقين تقييمًا طريفًا بـ5 نجوم للنادي من وجهة نظر السلحفاة، كاتبًا: "لقد قدموا لي إحدى مناشفهم حتى، لكنني قررت عدم الاشتراك لأنني سلحفاة".