كانت على مزلقة تسمى "جبال الألب"، لكن الرحلة لم تكن السبب وراء تحول الشابة سيج، التي كانت تبتسم، إلى الصراخ فجأة بقول: Bloody Murder.

بحسب الشابة، فقد "كنت أصرخ. كنت مرعوبة. لكنني كنت أيضًا متحمسة للغاية لأنني كنت أقول: يا لها من تجربة، لا يحدث أمر كهذا لأي شخص".

وهذا صحيح، فكم مرة تقترب من مواجهة مع حيوان الغرير أثناء الانزلاق في مضمار بمنتجع بارك سيتي ماونتن في ولاية يوتا؟

في البداية، اعتقدت سيج أن المخلوق هو راكون، وتقول عن هذا الموقف إنها "اعتقدت أنني سأصطدم به وأنه سيتدحرج فوقي. لكنني قمت بسحب تلك المكابح بأقوى ما أستطيع".

مع مواصلتها نزول الجبل، كل ما يمكنها فعله هو تشجيع الغرير على الابتعاد عن المسار، وتمكن الحيوان من الفرار في النهاية.

وعند سؤالها عما إن كانت هي مرتعبة أكثر أم الحيوان، ردت سيج بالقول: "أعتقد أنني أخفت هذا الغرير أكثر مما أخافني. بكل تأكيد".

لدى حيوانات الغرير بصر ضعيف وسمع جيد، لذا، لكم أن تتخيلوا ما رآه وسمعه هذا الحيوان المسكين!